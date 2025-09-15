عطاف يجري محادثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، اليوم بالدوحة، محادثات ثنائية مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، فؤاد حسين.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية أن اللقاء سمح باستعراض علاقات الأخوة والتعاون التاريخية. التي تجمع بين الجزائر والعراق، ومناقشة التطورات الخطيرة. التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في خضم استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني. وتواصل الاعتداءات الاسرائيلية متعددة الجبهات على دول المنطقة.