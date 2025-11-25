عطاف يجري محادثات مع نظيره البرتغالي

تحادث صباح اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، مع نظيره البرتغالي باولو رانخال. بمناسبة مشاركته في أشغال القمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، المنعقدة بلواندا يومي 24 و 25 نوفمبر 2025.

وقد تركزت المحادثات حول أهمية تعزيز الحركية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، لاسيما في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة بين البلدين. كما ناقش الوزيران بهذه المناسبة سبل وآفاق تعزيز الشراكة الأفريقية الأوروبية، وذلك على ضوء مخرجات قمة لواندا.