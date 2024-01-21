عطاف يجري محادثات مع نظيره البينيني ونائب الوزير الأول الصومالي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نائب الوزير الأول لجمهورية الصومال، صالح جما، وكذا مع نظيره من جمهورية البنين، باكاري أجادي أوشلجون.

وقد شكلت هذه المحادثات التي جرت على هامش مشاركته في أشغال قمة الجنوب الثالثة التي تحتضنها جمهورية أوغندا. فرصة لاستعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بكلا البلدين، وكذا مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي، في منطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي.

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