عطاف يجري محادثات مع نظيره التونسي في أديس أبابا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا. محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية الشقيقة، محمد علي النفطي.

وبهذه المناسبة، تناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، أبرز القضايا والملفات المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي.

كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض الجهود المشتركة الرامية إلى تجسيد المخرجات الهامة التي انبثقت عن الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة الجزائرية - التونسية. وذلك بُغية مواصلة الرقي بالشراكة الثنائية إلى مستوى الأهداف الطموحة التي حددها قائدا البلدين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس قيس سعيد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور