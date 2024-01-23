عطاف يجري محادثات مع نظيره الروسي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف بمقر ‎الأمم المتحدة محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تمحورت حول علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين. حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية.

ويأتي هذا في ”إطار المهمة الرسمية التي يقوم بها إلى نيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية للمشاركة في جلسة النقاش رفيعة المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية.

وفي هذا الإطار, تركزت المحادثات التي جمعت الوزير أحمد عطاف مع نظيره الروسي سيرغي لافروف – بحسب البيان- حول علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين البلدين وكذا حول سبل تعزيز التنسيق بينهما في مجلس الأمن, لاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تندرج في صلب اهتماماتهما وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي.