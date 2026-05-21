عطاف يجري محادثات مع نظيره المصري

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بالقاهرة، محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي.

وخصصت محادثات الوزير عطاف ونطيره المصري، لإجراء تقييم معمق وشامل للتقدم المحرز في تنفيذ قرارات الاجتماع الأخير للجنة العليا المشتركة. سواء فيما يتعلق بتوطيد الشراكة في الميادين الاقتصادية كالتجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والبنية التحتية والسكن. أو فيما يخص ترقية العلاقات الانسانية والثقافية. بما يتماشى مع أواصر الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل بخصوص عدد من القضايا والملفات الراهنة على الصعيدين العربي والإفريقي. لاسيما القضية الفلسطينية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي بصفة عامة. فضلا عن مستجدات الأوضاع في السودان وليبيا ومنطقة الساحل الصحراوي.

