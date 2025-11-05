عطاف يجري محادثات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، محادثات مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، وبهذه المناسبة، أجرى الوزيران محادثات على انفراد أعقبها لقاء موسع بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وقد شكّل اللقاء فرصة لإجراء تقييم معمق لمختلف أبعاد علاقات الأخوّة والتعاون التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وهذا في ظل الحركية الإيجابية التي تشهدها هذه العلاقات في السنوات الأخيرة، تماشيا مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتباحث الوزيران سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مصاف أرحب بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة بالقاهرة.

وتطرق الوزيران إلى مستجدات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وثمّنا الجهود التي يبذلها البلدان دفاعًا عن القضية الفلسطينية، لا سيما الدور الهام الذي تضطلع به الجزائر داخل مجلس الأمن، والمساعي المقدرة لمصر في عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر والتحاليل حول جملة من المسائل الراهنة على الصعيدين العربي والإفريقي. وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والسودان، وكذا التطورات بمنطقة الساحل الصحراوي.