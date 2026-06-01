عطاف يجري محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، بسيول، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي.

وخلال اللقاء، ناقش الوزيران عطاف والنفطي التحضيرات الجارية لعقد اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية- التونسية. بغرض تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة،

وذلك بما يكفل الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى الأهداف الطموحة التي سطرها قائدا البلدين الشقيقين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس قيس سعيد.

