عطاف يجري محادثات مع وزير خارجية سيراليون تحضيرا للانضمام لمجلس الأمن جانفي المقبل

أجرى وزير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف،اليوم، محادثات مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية سيراليون،ديفيد فرانسيس.

وأوضح بيان الخارجية الجزائرية،أن هذه المحادثات جاءت في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عطاف إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقد تركزت المحادثات بشكل خاص على سبل التعاون والتنسيق بين وفدي البلدين تحضيرا لانضمامهما لمجلس الأمن،ابتداءً من جانفي المقبل،حسب البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر وسيراليون مترشحتان لعضوية المجلس. خلفا لكل من غانا والغابون اللذين ستنتهي عهدتهما بذات المجلس مع نهاية السنة الجارية.

كما اتفق الوزيران على العمل بالتنسيق مع العضو الافريقي الثالث بالمجلس، جمهورية موزمبيق. للاسهام في توحيد كلمة افريقيا داخل هذه الهيئة الأممية. بهدف ضمان طرح أفضل ودفاع أنجع عن أولويات دول القارة وطموحاتها المشروعة.

واغتنم الطرفان هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مسار المفاوضات الحكومية المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن. والجهود التي تبذلها لجنة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي من أجل الترويج للموقف الافريقي المشترك والتي ترأسها جمهورية سيراليون.

ومن المنتظر أن تحتضن الجزائر الاجتماع الوزاري المقبل للجنة العشرة والمقرر عقده في شهر جانفي من العام 2024.