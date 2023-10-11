عطاف يجري مشاورات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ونظيريه السوري واليمني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مشاورات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية. أحمد أبو الغيط. كما تحادث مع نظيره السوري، فيصل المقداد، وكذا مع نظيره اليمني، أحمد عوض بن مبارك.

وقد تمحورت هذه المحادثات حول الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وضرورة بلورة موقف عربي موحد للتحرك بهدف وضع حد للعدوان الصهيوني الغاشم. على قطاع غزة المحاصر وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والاستجابة لاحتياجاتهم المستعجلة.

وفي ذات السياق، تم التأكيد على حتمية إطلاق عملية سلام جدية تعيد الأمل للشعب الفلسطيني. وتضمن تكريس حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم. في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.