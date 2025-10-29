عطاف يجري مكالمة مع نظيره الصيني

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وسمح اتصال عطاف ووانغ يي باستعراض مختلف أبعاد الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الجزائر والصين. وآفاق الارتقاء بها إلى مستويات جديدة. لاسيما في الميادين الاقتصادية. وذلك بما يتماشى مع العناية الخاصة التي تحظى بها من لدن قيادتي البلدين.

وناقش الوزيران أبرز القضايا المطروحة هذا الشهر على جدول أعمال مجلس الأمن الأممي. وفي مقدمتها قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

