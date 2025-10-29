عطاف يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الباكستاني

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية، محمد إسحاق دار.

وحسب بيان الوزارة، فإن الاتصال شكل فرصة لتناول واقع العلاقات الجزائرية-الباكستانية، وبحث سبل إضفاء مزيد من الحركية عليها.

وأوضح المصدر ذاته، أن الطرفان أكدا على ضرورة مواصلة التنسيق البيني بمجلس الأمن الأممي، وناقشا أهم المسائل المدرجة هذا الشهر على جدول أعمال هذه الهيئة الأممية.