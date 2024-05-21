عطاف يجري مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني المكلف

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف، مساء اليوم ، مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية الإيراني المكلف للجمهورية الإسلامية علي باقري كني.

وفي هذا الاطار ، جدد الوزير تعازي الجزائر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثلما أعرب عن ذلك رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في رسالة المواساة التي بعث بها على إثر الحادث الأليم الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

كما استذكر الوزير عطاف خصال الفقيد حسين أمير عبد اللهيان وما جمعهما من عمل حثيث وتشاور وثيق في سبيل تطوير العلاقات الثنائية ونصرة قضايا الأمة الإسلامية.

وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مؤكدا استعداده لمواصلة العمل مع المسؤول الجديد للدبلوماسية الإيرانية على ذات النهج بغية الرقي بالتعاون الثنائي إلى مصاف أرحب تستجيب لتطلعات وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

ايران.. تعيين كبير المفاوضين في الملف النووي وزيرا للخارجية

وذلك إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وعينت إيران امس الاثنين، علي باقري، كبير المفاوضين في الملف النووي ونائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، وزيرا بالوكالة خلفا لحسين أمير عبد اللهيان الذي توفي في حادثة تحطم الطائرة المروحية.