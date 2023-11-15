عطاف يحاضر حول الاوضاع في منطقة الساحل بمعهد “شاثام هاوس” البريطاني

أبرز وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف الدور الذي تقوم به الجزائر في منطقة الساحل خاصة منها الوساطة لإنهاء الأزمات والنزاعات.

وخلال تنشيط محاضرة محاضرة حول الأوضاع في منطقة الساحل، وذلك بمعهد “شاثام هاوس” البريطاني أكد عطاف على جهود التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود. فضلاً عن تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية في دول الجوار عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

وقد عرف الاجتماع مشاركة دبلوماسية رفيعة المستوى، إلى جانب خبراء ومسؤولين دوليين في مجالات السلم والأمن في إفريقيا.

هذا ويقوم أحمد عطاف بتكليف من رئيس الجمهورة بزيارة عمل إلى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.