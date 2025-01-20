عطاف: يحذونا أمل حذر وتفاؤل يقظ لوقف إطلاق النار بغزة

قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، بخصوص موقف الجزائر من اتفاق وقف إطلاق النار “يحذونا أمل حذر وتفاؤل يقظ لأن هذا الاتفاق دقيق جدا.

وأضاف وزير الخارجية في حوار لقناة الجزائر الدولية، من مقر بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك”. أنه يجب أن يحظى هذا الاتفاق برعاية المجموعة الدولية من أجل تجسيده الميداني. وما ننتظره كجزائريين من مجلس الأمن إقراره وتبنيه وإثباته وتوسيع رقعة الدعم الدولي له”.

وأوضح عطاف في سياق ذي صلة، أن هذا الاتفاق هو نتيجة عمل مجموعة ضيقة من الفاعلين الدوليين. واليوم يجب أن تلتف المجموعة الدولية حوله لإعطائه الوزن الحقيقي والمؤثر له.

واعتبر وزير الخارجية، أن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يعد خطوة في إطار أوسع وأشمل. وهو الإطار الخاص بالسعي من أجل تحقيق حل دائم للقضية الفلسطينية والذي لا يتأتى حسبه إلا من خلال تطبيق الشرعية الدولية والتي ركيزتها الأولى حل الدولتين.

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