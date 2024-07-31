عطاف يحسم الجدل حول زيارة رئيس الجمهورية إلى فرنسا

كشف وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أن الجزائر حاليا تستنتج كل ما يمكن استنتاجه من الخطوة التي قامت بها فرنسا. وهي اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وأضاف الوزير عطاف خلال ندوة صحافية، أن زيارة الدولة التي من المزمع أن يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الخريف المقبل إلى فرنسا ستدخل ضمن الإستنتاجات. مشيرا إلى أن الخطوة الفرنسية لم تعط لنا ولم تسهم إيجابا في تحقيق هذه الزيارة. بالنظر إلى ما يترتب على القرار الفرنسي من خطورة التطورات. التي تنجر عنه ومن شأنها أن تمس بالحل السلمي والسياسي للقضية الصحراوية بل حتى بأمن واستقرار المنطقة.