عطاف يحلّ بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافا في زيارة رسمية

حلّ، اليوم، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمدينة براتيسلافا عاصمة جمهورية سلوفاكيا في زيارة رسمية.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد الإرادة السياسية المشتركة للبلدين في تعزيز علاقاتهما الثنائية ودفع التعاون القائم بين الجزائر وسلوفاكيا إلى مستويات أعلى.

وخلال هذه الزيارة، سيجري وزير الدولة محادثات مع المسؤولين السلوفاكيين، كما سيشرف على التدشين الرسمي لمقر سفارة الجزائر بالعاصمة السلوفاكية.