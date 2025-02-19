عطاف يحلّ بجوهانسبرغ للمشاركة في الاجتماع الوزاري للمجموعة ال20

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،أحمد عطاف بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. اليوم بجوهانسبرغ، للمُشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين المزمع عقده يومي 20 و21 فيفري 2025 تحت رئاسة جمهورية جنوب إفريقيا.

يندرج الاجتماع في إطار التحضير لقمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في الثلث الأخير من هذا العام، وهي القمة التي تلقى رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون دعوةً للمُشاركة في أشغالها من قبل نظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا.

وسيُخصص الاجتماع الوزاري لمُناقشة مستجدات الوضع الجيوسياسي الدولي وكذا التداول حول الأولويات التي حددتها جمهورية جنوب إفريقيا. لرئاستها باعتبارها أول رئاسة إفريقية للمجموعة منذ تأسيسها. وعلى هامش مشاركته في أشغال هذا الاجتماع، سيكون وزير الدولة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين.