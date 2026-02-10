إعــــلانات
عطاف يحل بأديس أبابا للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

بقلم نادية بن طاهر
حل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بأديس أبابا للمشاركة في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الثامنة والأربعين التي ستُعقد يومي 11 و12 فيفري 2026 وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية.

وسيعرف هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 14 و15 فيفري 2026. مُناقشة جملة من القضايا والملفات المرتبطة بدور ومكانة العمل الإفريقي المشترك. في معالجة أهم التحديات السياسية والأمنية والتنموية التي تواجه القارة.

وسيجري وزير الدولة، على هامش أشغال المجلس التنفيذي لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدولة الإفريقية.

