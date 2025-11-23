إعــــلانات
عطاف يحل بأنغولا للمشاركة في القمة الإفريقية-الأوروبية

بقلم نادية بن طاهر
حل مساء اليوم، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، بلواندا- أنغولا، للمشاركة في أشغال القمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، ممثلا لرئيس الجمهورية.

وتلتئم هذه القمة، المنتظر انعقادها يومي 24 و25 نوفمبر، تحت شعار “تعزيز السلم والتنمية من خلال تعاون فعال متعدّد الأطراف”. لبحث المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للجانبين، لاسيما تلك المتصلة بقضايا السلم والأمن والتنمية والهجرة والحوكمة، وكذا تقييم الشراكة القائمة بين إفريقيا وأوروبا في مختلف الميادين.

