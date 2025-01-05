عطاف يحل بإفريقيا الوسطى في زيارة رسمية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم ببانغي، عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، في زيارة رسمية، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة الرامية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التي تربط بين البلدين.

وكذا التشاور والتنسيق حول أبرز التحديات المطروحة على الصعيد الإفريقي. والسبل الكفيلة بمعالجتها في أفق الاستحقاقات القارية المقبلة.

ومن المُنتظر أن يُستقبل وزير الدولة من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان آرشانج تواديرا. لتسليمه رسالةً خطية من لدن أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.

كما سيعقد الوزير أحمد عطاف جلسة عمل مع وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون.