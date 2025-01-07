عطاف يحل بالعاصمة الكونغولية برازافيل في زيارة رسمية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الثلاثاء، ببرازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو، في زيارة رسمية.

وذلك بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفق ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الزيارة تندرج في “إطار تقاليد التواصل المنتظم بين قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس دونيس ساسو نغيسو. وما يحذوهما من حرص على ترسيخ أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين. وكذا تعزيز مساهمتهما في العمل الإفريقي المشترك على النحو الذي يضمن الاستجابة للتحديات المطروحة راهناً على الصعيد القاري”.