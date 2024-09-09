عطاف يحل بالقاهرة للمشاركة بمجلس جامعة الدول العربية

حل وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، مساء اليوم الإثنين، بالقاهرة، للمشاركة في الدورة الـ 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وحسب بيان للوزارة، ينتظر أن تعرف أشغال هذه الدورة التي ستنعقد أشغالها يوم الغد الثلاثاء، مناقشة حزمة من المسائل والقضايا التي تقع في صلب اهتمامات العمل العربي المشترك.

وفي مقدمة هذه القضايا، التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، والمنطقة برمتها. من جراء التصعيد الإسرائيلي متعدد الجبهات والوجهات. إلى جانب الأزمات والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية.

وسيعقد الوزير أحمد عطاف، على هامش أشغال هذه الدورة، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه العرب.

ويأتي ذلك، في إطار تنسيق المساعي التي تقوم بها الجزائر من موقعها بمجلس الأمن. للمساهمة في الدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية. والمرافعة من أجل القضية المركزية للأمة العربية، القضية الفلسطينية.