عطاف يحل بالقاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عشية اليوم، بالعاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية، المقرر التئامها يومي 19 و20 ديسمبر 2025. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، ستُنصّب أشغال هذه الدورة بشكل خاص حول تقييم نتائج تنفيذ خطة العمل المشتركة 2023-2026. إلى جانب بحث الاستعدادات المتعلقة بالقمة الافريقية-الروسية الثالثة، المزمع انعقادها خلال العام المقبل بهدف إضفاء المزيد من الزخم على الشراكة بين إفريقيا وروسيا.