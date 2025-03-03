عطاف يحلّ بالقاهرة

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم بالقاهرة.

وذلك لتمثيل الجزائر في أشغال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وحسب بيان الوزارة، فإن هذه القمة الطارئة، المُقرر عقدها يوم غد الرابع من مارس، ستُخصص لبحث التطورات المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل ما يتربص بها من تهديدات وأخطار وجودية، في سياق ما صار يعرف بالترتيبات لمرحلة ما بعد العدوان على غزة.

ومن المنتظر أن تتمخض أشغال هذه القمة عن اعتماد خطة عربية لإعادة الإعمار في قطاع غزة. كما ينتظر أن تقرّ بيانا سياسيا يتضمن الموقف العربي المشترك من مستجدات القضية الفلسطينية ومن الجهود السياسية المبذولة لتحقيق حل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي-العربي. على النحو الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة كشرط لا غنى عنه لإحلال الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.