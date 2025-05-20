عطاف يحل ببروكسل للمشاركة في الإجتماع الثالث لوزراء خارجية الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم ببروكسل، عاصمة مملكة بلجيكا، للمشاركة في أشغال الاجتماع الثالث لوزراء خارجية الإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي، المزمع عقده يوم غد 21 ماي 2025.

وستنصب أشغال الاجتماع الوزاري على تقييم التقدّم المحرز في تنفيذ مخرجات القمة السادسة بين الاتحاد الإفريقي. والاتحاد الأوروبي التي إلتأمت شهر فيفري 2022 ببروكسل. لاسيما ما أفضت إليه هذه القمة، من التزامات ترمي لتعزيز الشراكة الإفريقية-الأوروبية في المجالات. المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة في مختلف أبعادها.

كما يهدف ذات الاجتماع إلى مُناقشة السُبل الكفيلة بإضفاء المزيد من الزخم والنجاعة على هذه الشراكة. لاسيما في سياق التحضير للقمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وهي القمة التي يُنتظر أن تحتضنها إحدى الدول الإفريقية مستقبلاً.

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