عطاف يحل ببولندا في زيارة رسمية

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، احمد عطاف، مساء اليوم الخميس، بوارسو، عاصمة جمهورية بولندا، في زيارة رسمية. وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتأتي هذه الزيارة تجسيداً للرغبة المشتركة التي تحذو الطرفين في تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط بين الجزائر وبولندا. في مختلف أبعادها ومضامينها. وكذا تكثيف الحوار السياسي حول المسائل والقضايا. التي تقع في صلب اهتمامات وأولويات البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن هذا المنظور، ينتظر أن يعقد الوزير أحمد عطاف جلسة عمل مع نظيره البولندي، رادوسلاف سيكورسكي. كما سيكون له لقاء مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة في هذا البلد الصديق.