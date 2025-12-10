عطاف يحل بتونس
بقلم خالد زوبيري
حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عشية اليوم، بالعاصمة تونس، للإشراف رفقة نظيره التونسي، محمد علي النفطي، على أشغال لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن لجنة المتابعة تلتئم يوم غدٍ، تحضيراً للدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون الثنائي، المقرر التئامها يوم 12 ديسمبر 2025. تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول، سيفي غريب، رفقة رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني.
