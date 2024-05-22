عطاف يحل بداكار حاملا رسالة خطية من الرئيس تبون لنظيره السنغالي

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، بالعاصمة السنغالية، داكار، حاملا رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون إلى نظيره السنغالي باسيرو ديومايي فايي.

وتأتي هذه الزيارة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسبما جاء في بيان الخارجية.

ووفق ذات البيان، فإن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الرامية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتكريس ما يجمعهما من التزام مشترك للمساهمة في رفع التحديات المطروحة على الصعيد الإقليمي والقاري والاستجابة لتطلعات وطموحات إفريقيا في الأمن والاستقرار.