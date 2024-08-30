عطاف يحل بسلوفينيا لتدشين سفارة الجزائر بليوبليانا

شرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الجمعة، في زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا، بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان للوزارة، يشمل برنامج الزيارة عديد اللقاءات الثنائية التي ستجمع الوزير أحمد عطاف مع السلطات العليا في جمهورية سلوفينيا. بغرض بحث سبل توطيد علاقات التعاون والشراكة وتعزيز التوافق السياسي بين البلدين.

كما سيشرف الوزير أحمد عطاف رفقة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا تانيا فايون، على مراسم تدشين سفارة الجزائر بليوبليانا.

ويأتي تأسيس السفارة، في أعقاب قيام جمهورية سلوفينيا بفتح سفارة لها بالجزائر شهر ماي الماضي. والتي تم تدشينها من طرف الوزير الأول السلوفيني.