عطاف يحل بعمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدعم القدس ومقدساتها

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بالعاصمة الأردنية عمّان، للمشاركة في “الاجتماع الوزاري لدعم القدس ومقدساتها”، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للوزارة، فإن الاجتماع سيجرى بحضور أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى كل من إندونيسيا، باكستان، تركيا وماليزيا، والمقرر عقده يوم 5 أوت الجاري.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في ظل تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في سياق استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ولتقويض مشروعه الوطني.

كما سيشكل هذا الاجتماع مناسبة لوزير الدولة لعقد لقاءات مع عدد من نظرائه لبحث واقع العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر والرؤى بخصوص القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.