عطاف يحل بكرواتيا في زيارة رسمية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم بزغرب، في زيارة رسمية إلى جمهورية كرواتيا. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي وتوطيد التعاون الاقتصادي بين الجزائر وكرواتيا، لا سيما في الميادين التي يتمتع فيها الطرفان بمزايا تكاملية.

وبهذه المناسبة، سيجري الوزير أحمد عطاف، محادثات مع نظيره الكرواتي غوردون غرليتش رادمان. كما ينتظر أن يستقبل من قبل السلطات العليا في هذا البلد الصديق.