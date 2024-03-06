عطاف يحل بمصر بتكليف من رئيس الجمهورية

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صباح اليوم الأربعاء، بالقاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وحسب بيان للوزارة، سيشارك الوزير، في أشغال الدورة (161) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بتكليف من رئيس الجمهورية.

ومن المنتظر أن تخصص أشغال هذه الدورة لدراسة عدد من الملفات والمسائل المرتبطة بالأوضاع السياسية والأمنية في العالم العربي والمتعلقة بالعمل العربي المشترك. وفي مقدمتها تطورات العدوان الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة.