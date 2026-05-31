عطاف يحل في كوريا للمشاركة في الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بعاصمة جمهورية كوريا، سيول. وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية. للمشاركة ابتداءً من الغد في الاجتماع الوزاري للشراكة الإفريقية-الكورية، المزمع عقده يومي 1 و2 جوان الجاري.

كما سيخصص الاجتماع الذي سيكون بمشاركة وزراء الخارجية الأفارقة رفقة نظيرهم من جمهورية كوريا، لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات ونتائج القمة الإفريقية-الكورية الأولى. التي انعقدت في شهر جوان 2024. فضلاً عن بحث آفاق تطوير هذه الشراكة والتحضير للاستحقاقات المقبلة ذات الصلة بها.

وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الاستحقاق في إطار التزامها بتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها ثنائياً مع جمهورية كوريا الصديقة. مثلما تعكس حرصها على دعم الجهود الرامية لتوجيه الشراكة الإفريقية-الكورية نحو خدمة أهداف التنمية التي كرستها الأجندة القارية 2063.

