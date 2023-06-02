عطاف يدعو مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لزيارة الجزائر

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات مع مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أخيم شتاينر.

وتأتي هذه المحادثات، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حسب بيان للوزارة اليوم الجمعة.

ووجه عطاف دعوة لأخيم شتاينر للقيام بزيارة إلى الجزائر، من أجل “مواصلة محادثاتهما واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الجزائر والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة”.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان واقع التعاون بين الجزائر والبرنامج الانمائي الأممي وآفاق تعزيزه على ضوء الأولويات التي حددتها الجزائر في مجال التنمية الوطنية.

كما تبادلا الأفكار حول سبل وامكانيات التعاون بين الطرفين في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في دول الجوار، لاسيما في الساحل الافريقي.

فيما تم التطرق إلى موضوع الانتقال الطاقوي والآفاق الواعدة للجزائر في هذا المجال. لا سيما في ظل المؤهلات والقدرات التي تمتلكها بلادنا والتزام رئيس الجمهورية بتكريس التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتطوير الطاقات المتجددة بشكل مستدام.