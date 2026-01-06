عطاف يدين اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بـ “أرض الصومال” ويؤكد دعم الجزائر لوحدة الصومال

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم، في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.

وجسب بيان الوازرة الإجتماع عُقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخُصص هذا الاجتماع لمناقشة التطورات الأخيرة التي شهدتها جمهورية الصومال الفيدرالية، لاسيما الخطوة التي أقدم عليها الاحتلال الإسرائيلي باعترافه بما يُسمى بـ”دولة أرض الصومال”.

وجددعطاف في كلمته إدانة الجزائر للإجراء الأحادي الذي أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي وتضامنها مع الصومال الشقيق.

كما أشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي، وبعد أن تسبب في نشر المآسي والفوضى في الشرق الأوسط، فإنه يسعى لخلق مصدر جديد للتوتر والصراع في القرن الإفريقي.

وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأنّ الإجراء الإسرائيلي يُشكل مصدر قلق بالغ للصومال وللمنطقة الإفريقية وللمجتمع الدولي بأسره، لما يحمله من تهديد لجهود الصومال في تعزيز الوحدة الوطنية. وكذا ولما قد يسببه من زيادة عدم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، فضلاً عن كونه انتهاكاً لمبدأ إفريقي راسخ يتمثل في عدم المساس بالحدود الموروثة عند الاستقلال، وخرقاً للمبادئ الأساسية للنظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما شدّد الوزير أحمد عطاف على أنّ التطورات الأخيرة تتطلب التزاما جماعيا يقوم على تعزيز الوحدة الإفريقية في مواجهة محاولات زعزعة استقرار الدول وتقويض سيادتها ووحدة أراضيها.

وأيضا ضرورة الدفاع عن المبادئ الراسخة والقواعد الأساسية التي تقوم عليها كل من المنظومتين الإفريقية والأممية على حدّ سواء.