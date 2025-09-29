عطاف: يد الجزائر تبقى ممدودة في سبيل إعلاء ما يجمعها بأشقائها الماليين

قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، أن الجزائر تجدّد التأكيد على التزامها التام. وحرصها الكامل على أمن واستقرار جوارها وبناء أفضل العلاقات وأمتنها وأنفعها مع أشقائها وجيرانها كلهم.

وأضاف عطاف في “كلمة الجزائر” خلال جلسة المناقشة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. أنه لاحظ وللعام الثاني على التوالي تجرأ إنقلابي من بين الإنقلابيين في مالي من التهجم على الجزائر. مضيفا أن قمم الوقاحة والدناءة والوضاعة التي تسلقها هذا الشاعر الفاشل والانقلابي الأصيل ما هي إلا هذيان جندي جلف. كما أن ثرثرته السوقية لا تستحق إلا الاحتقار ولا تثير غير الاشمئزاز.

وأوضح عطاف في سياق ذي صلة، أنه عوض التفوق في فن تعليق شماعة الفشل على الغير وفن صرف الأنظار عن كل إخفاقاته كنا نتمنى ونمني أنفسنا لو أن الجندي الجلف هذا وأمثاله تفوقوا في فنون أخرى أشرف وأنبل وأنفع لمالي. مشيرا إلى أنه لو الجندي الجلف هذا وأمثاله تفوقوا في فن السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في بلدهم. وفن العمل لتحسين مستوى معيشة شعبهم وفن تمكين مالي من حوكمة تليق به وبتاريخه العريق. حوكمة متفوقة بالكفاءة وحوكمة مترفعة بالنزاهة وحوكمة متميزة بالأمانة والوفاء.

كما أكد عطاف أن جمهورية مالي تستحق أحسن وأرقى من هؤلاء الانقلابيين المتآمرين كلهم. والجزائر تدرك تمام الإدراك أن هذا البلد الشقيق لا يمكن اختزاله في طغمة لا ترى لمستقبل بلدها أفقا. إلا من خلال منظار تشبثها بالسلطة والتسلط على شعبها. مؤكدا في ذات السياق أن يد الجزائر تبقى ممدودة ومساعيها تظل قائمة ومخزون صبرها لم ولن ينضب في سبيل إعلاء ما يجمعها بأشقائها الماليين. من أواصر لا تهتز بمثل هذه العوامل العرضية على سوئها وعلى وضاعة القائمين عليها.

