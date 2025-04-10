عطاف يرفع الستار عن لوحة تذكارية بمقر القنصلية الجزائرية العامة بتونس

أشرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم. على مراسم رفع الستار عن لوحة تذكارية بمقر القنصلية الجزائرية العامة بتونس. الذي احتضن مكاتب وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) لدى الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.

تندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ التوجيهات السامية رئيس الجمهورية القاضية بصون الذاكرة الوطنية، وترمي على وجه الخصوص إلى تخليد تضحيات مُنتسبي جهاز “المالغ” من شهداء أبرار ومُجاهدين أخيار واستذكار ما بذلوه من جهود مُضنية إبّان ثورة التحرير المُظفرة.

وبهذه المناسبة، أجرى وزير الدولة زيارة تفقدية لمصالح القنصلية العامة ووقف على الخدمات المُقدمة لأفراد الجالية الوطنية المُقيمين بتونس. كما التقى بنواب المجلس الشعبي الوطني بعنوان الجالية وبممثلين عن الحركة الجمعوية وبحث معهم أوضاع وانشغالات المواطنين الجزائريين المقيمين بتونس