عطاف يرُد على مصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، أن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب إنتهى. بعد اتخاذ المغرب لموقف تم اعتباره لائقا. وذلك عقب رد الجزائر في هذا الشأن.

وقال أحمد عطاف خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، أن سيادة الجزائر بين أيدي آمنة. لافتا إلى أن “الموضوع أثير من قبل المغربيين. ونحن قمنا بالرد عليه، الأمر الذي دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا. وانتهى الأمر عند هذا”.

و جدير بالتذكير أن الجزائر كانت قد أدانت “بأشد العبارات” مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب. مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة. حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج سابقا.