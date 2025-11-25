عطاف يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الإيفواري

أجرى صباح اليوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. محادثات ثنائية مع نظيره الإيفواري، كاكو هواجا ليون أدوم.

وفي هذا الصدد، استعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين واتفقا على إطلاق التحضيرات لعقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية-الإيفوارية. كما تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، وأكدا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجزائر وكوت ديفوار، لاسيما في ظل عضويتهما في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.