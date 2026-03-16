عطاف يستعرض الوضع في لبنان والتطورات الخطيرة في الشرق الأوسط مع نظيره الفرنسي

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، يوم أمس الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو.

واستعرض الوزيران بالمناسبة واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وكذا الآفاق المُتاحة لها. هذا وتبادل الطرفان وجهات النظر حول الوضع في فضاء الساحل الصحراوي، وكذا حول التطورات المتعلقة. بمسار تسوية مسألة الصحراء الغربية. ومن جانب آخر، تطرق الوزيران كذلك للتطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبعاتها الجسيمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، تم التركيز بصفة خاصة على الوضع في لبنان، لما يُشكله من مصدر قلق مشترك للبلدين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور