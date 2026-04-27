عطاف يستعرض سبل توطيد العلاقات مع البوسنة والهرسك

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية لدولة البوسنة والهرسك، علم الدين كوناكوفيتش (Elmedin Konakovic)، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان للخارجية، أجرى وزير الدولة بهذه المناسبة، لقاءً على انفراد مع نظيره البوسني. تلته جلسة عمل مُوسعة بمشاركة وفدي البلدين.

كما سمحت المحادثات بين الوزيرين باستعراض واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر ودولة البوسنة والهرسك. وبحث سُبل توطيدها بما يتناسب مع المزايا التكاملية التي يزخر بها البلدان. سواء فيما يتعلق بالميادين الاقتصادية كالطاقة والمناجم والصناعة والصيدلة والفلاحة. أو فيما يتصل بالمجالات ذات البعد الإنساني على غرار التعليم العالي والسياحة والإعلام.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على تعزيز الإطار المؤسساتي للعلاقات الثنائية من خلال استحداث. لجنة حكومية مشتركة ومجلس أعمال مشترك.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، ناقش الوزيران القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وعلى رأسها التصعيد في الشرق الأوسط وتطورات الحرب في أوكرانيا، فضلا عن المستجدات في فضائي انتماء البلدين، في البلقان ومنطقة الساحل الصحراوي.

وفي ختام المحادثات، وقع الوزيران على اتفاق ثنائي يتعلق بالتعاون في ميدان التكوين الدبلوماسي.

