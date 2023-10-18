عطاف يستعرض مستجدات الأزمة في النيجر مع نائب وزير خارجية نيجيريا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، صبيحة اليوم، نائب وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، آدم يحيى لاموا، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا في يومه الثاني.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، المحادثات بين الطرفين تركزت حول العلاقات الثنائية، وذلك في سياق التحضير لانعقاد اللجنة المشتركة. والاعداد لتفعيل اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، وكذا التسريع من وتيرة تجسيد المشاريع الهيكلية. التي تربط الجزائر بنيجيريا وبالمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

ومن جانب آخر، استعرض الطرفان مستجدات الأزمة في النيجر وآفاق التعاون بين البلدين. لتشجيع العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في هذا البلد الشقيق، يضيف البيان.