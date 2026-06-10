عطاف يستقبل الأمينة العامة للمنظمة الدولية للوساطة

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة. الأمينة العامة للمنظمة الدولية للوساطة، تيريزا شانغ، التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر .

واستعرضت الأمينة العامة خلال هذا اللقاء، التقدم المحرز في مسار إرساء دعائم هذه المنظمة الدولية والأهداف والغايات المنوطة بها. في مجال تعزيز الحلول السلمية للنزاعات والصراعات وتوطيد التعاون الدولي.مشيدة بالدور التاريخي للجزائر وتقاليدها كبلد موثوق وذو مصداقية في مجال الوساطة .

وفي هذا السياق، أكد الطرفان على أهمية دور المنظمة في ترسيخ الوساطة بالنظر لما توفره من إضافة نوعية في مجال تعزيز السلم والأمن على الصعيدين الدولي والإقليمي. واتفقا على تطوير علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الوساطة الدولية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور