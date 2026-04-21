عطاف يستقبل الأمين التنفيذي لمنظمة الطاقة لأمريكا اللاتينية والكاريبي

إستقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، الأمين التنفيذي لمنظمة الطاقة لأمريكا اللاتينية والكاريبي أندريس ريبوليدو سميتمانز. الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وقد سمح هذا اللقاء, حسب البيان باستعراض واقع التعاون مع هذه المنظمة الإقليمية التي تحظى فيها الجزائر بصفة “ملاحظ دائم”. وبحث آفاق توطيده بما ينسجم مع المقدرات والخبرات التي تتوفر عليها كل من الجزائر وشركائها في أمريكا اللاتينية والكاريبي. سواء في ما يتعلق بالموارد الطاقوية التقليدية أو في ما يخص الطاقات المتجددة.

كما تبادل الطرفان “وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها الأسواق العالمية للطاقة، وناقشا سبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب. لاسيما من خلال تكثيف التنسيق في المحافل الدولية ذات الصلة بميادين الطاقة”.