عطاف يستقبل الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجنوب افريقيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجمهورية جنوب افريقيا الشقيقة، فيكيل مبالولا، بمعية الوفد المرافق له في الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد شكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع وآفاق العلاقات التي تربط بين الجزائر وجنوب إفريقيا.

كما أعرب الطرفان عن اعتزازهما بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من رصيد ثوري ونضالي ثري وثمين صقل هوية البلدين ووحَّد مواقفهما في نصرة المظلومين وعزَّز من جهودهما المشتركة في إعلاء تطلعات القارة الافريقية على الساحة الدولية.