عطاف يستقبل الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية إيطاليا، ريكاردو غواريليا.

وحسب بيانٍ لوزارة الخارجية، سمح اللقاء باستعراض مخرجات الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الثنائي التي ترأسها المسؤول الإيطالي مناصفة مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان.

وتم التنويه بالنتائج الإيجابية التي تحققت على درب توطيد الشراكة الجزائرية-الإيطالية. والتأكيد على ضرورة إضفاء مزيد من الزخم والحركية على هذه الشراكة المُتميزة في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى المرتقبة خلال الفترة المُقبلة.

هذا، ويزور الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية إيطاليا، الجزائر، في إطار أشغال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين.