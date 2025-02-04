عطاف يستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. اليوم بمقر الوزارة، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية، محمد جشيم الدين. الذي يزور الجزائر في إطار انعقاد الدورة الثانية لآلية المشاورات السياسية بين البلدين.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وبنغلاديش وبحث سُبل الدفع بها إلى آفاق أرحب. لاسيما في الميادين الاقتصادية. كما تبادل الطرفان وجهات النظر.بخصوص عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدّا على ضرورة مُواصلة الدعم المتبادل بالمحافل الدولية.