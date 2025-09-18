عطاف يستقبل المبعوثة الخاصة لرئيس أوغندا ويتسلّم رسالة منها

إستقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، المبعوثة الخاصة لرئيس جمهورية أوغندا الشقيقة نالوييسو بروسكوفيا غراس بتكليف من رئيس الجمهورية.

وتسلّم وزير الدولة رسالة خطية موجهة إلى رئيس الجمهورية من قبل أخيه الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني. حيث شكّل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الجزائر وأوغندا. وما يميزها من زخم متزايد على كافة الأصعدة بفضل العناية الخاصة التي تحظى بها من قبل قائدي البلدين

