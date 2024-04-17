عطاف يستقبل المبعوث الشخصي للأمين العام إلى ليبيا عقب تقديم استقالته

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاربعاء، بمقر بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، وذلك عقب تقديمه آخر تقرير له لمجلس الأمن وإعلان تقديم استقالته من هذا المنصب.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، أثنى عطاف خلال هذا اللقاء الذي جاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى نيويورك. عطاف على الجهود والمساعي التي بادر بها عبد الله باتيلي خلال فترة عهدته للمساهمة في تقريب وجهات النظر. بين الفرقاء الليبيين وتمكين دولة ليبيا الشقيق من طي صفحة الخلافات والأزمة بصفة نهائية.

كما اغتنم الطرفان هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحة الليبية، يضيف البيان.

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